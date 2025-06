Scott Bessent il ministro dei controdazi

Grazie, Signor Bessent, per il suo impegno e la sua visione strategica. Se i dazi non sono ancora sfociati in una guerra commerciale globale, lo dobbiamo anche alla sua capacità di mediazione e diplomazia. La sua azione, spesso silenziosa ma decisiva, rappresenta un faro di speranza per un equilibrio economico fragile e complesso. In un mondo in continuo movimento, il suo ruolo diventa fondamentale per mantenere la pace e la stabilità nei mercati internazionali.

Scott Bessent a un passo dalla Fed. Trumpiano ma non massimalista, potrebbe essere il salvatore del nostro export. L'articolo di Stefano Cingolani è nel Foglio del weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it Vai su X

Starmer e Macron: «Guerra commerciale non giova a nessuno». Musk: spero zero dazi in futuro. Media: «Segretario al Tesoro Bessent valuta dimissioni»; Dazi, il segretario al Tesoro Scott Bessent potrebbe dimettersi. Trump: «Resistete, non sarà facile ma vincere; Dazi, borse asiatiche in rialzo. Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22% - Borsa: Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22%.

Scott Bessent, il ministro dei controdazi - Sconquassò il Sistema monetario europeo con Soros, ma è roba vecchia, la lira non c’è più e noi cattolici perdoniamo e pensiamo all’oggi. Secondo ilfoglio.it

Scott Bessent, per l’Economia Trump sceglie il ministro degli hedge fund - Con la nomina di Scott Bessent come segretario al Tesoro, Donald Trump ha completato la sua squadra di fedelissimi al governo. Come scrive ilsole24ore.com