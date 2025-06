Scoppia una violenta rissa durante il banchetto al ristorante | si festeggiava un battesimo Donna in ospedale in gravi condizioni E’ successo a Terracina

Una tranquilla giornata di festa si è trasformata in un incubo a Terracina, dove una violenta rissa scoppiata durante il battesimo di un bambino ha scatenato il panico nel ristorante. La colluttazione ha coinvolto diverse persone, culminando con una donna che si trova ora in ospedale in gravi condizioni. Scopriamo insieme cosa ha scatenato questa escalation di violenza e come le forze dell’ordine sono intervenute per riportare la calma.

Una violenza senza controllo quella scatenatasi in un ristorante di Terracina, dove il festeggiamento per il battesimo di un bambino è finito in una violenta rissa. L'incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, ha coinvolto un gruppo di persone presenti nel locale e ha portato una signora a finire in ospedale in gravi condizioni. Le Cause della Rissa e l'Intervento delle Forze dell'Ordine. Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia, il conflitto sarebbe nato per cause ancora da chiarire e ha rapidamente degenerato in minacce e botte. All'interno del ristorante, i tavoli sono stati ribaltati e sedie volate.

