Scoppia un incendio nella latteria | intervento dei vigili del fuoco nella notte

Un incendio improvviso ha scosso la notte a Brindisi, tra domenica 22 e lunedì 23 giugno 2025, coinvolgendo una latteria in via Appia. La pronta risposta dei vigili del fuoco, intervenuti alle 3:30, ha evitato conseguenze peggiori, ma l’incendio ha provocato ingenti danni al locale. La comunità si stringe attorno ai proprietari, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di questa drammatica notte.

BRINDISI - Un incendio nella notte appena trascorsa - quella tra domenica 22 e lunedì 23 giugno 2025 - ha interessato un locale commerciale sito in via Appia, Brindisi. Una squadra del comando dei vigili del fuoco del capoluogo adriatico è intervenuta intorno alle 3:30. Il rogo ha interessato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Scoppia un incendio nella latteria: intervento dei vigili del fuoco nella notte

