Scoperti 5 smartphone nell’alta sicurezza del carcere a Napoli

Cinque smartphone e un lettore mp 3 sono stati scoperti e sequestrati dalla Polizia Penitenziaria in uno dei reparti ad alta sicurezza del carcere di Secondigliano, a Napoli. Lo rende noto l'Uspp che, con il presidente Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio, così commenta l'operazione: " La Polizia Penitenziaria si sta distinguendo nell'attività di prevenzione per i continui ritrovamenti di cellulari. Come sindacato abbiamo più volte chiesto di dotare la Polizia Penitenziaria di strumenti tecnologicamente avanzati, come gli inibitori di segnale, i jammer, per evitare, specie alla criminalità organizzata, di mantenere legami con l'esterno.