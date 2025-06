Scooter finisce fuori strada | morti carabiniere e fidanzata

Una tragedia scuote il Casertano: due giovani vite spezzate in un incidente stradale a Sessa Aurunca. Un carabiniere in ferie e la sua fidanzata di 22 anni hanno perso il controllo dello scooter, finendo fuori strada in modo fatale. Questo drammatico episodio ci ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia fondamentale per proteggere le vite di chi amiamo. La vicenda è ancora sotto indagine, ma il dolore è già immenso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente nel Casertano. Vittime 22enne e compagna 23enne. Due giovani fidanzati sono morti in un tragico incidente stradale avvenuto a Sessa Aurunca (Ce). La coppia – un 23enne carabiniere in servizio in Lombardia che in questi giorni era in ferie, e la fidanzata di 22 anni, – viaggiava in scooter quando sarebbero sbandata finendo fuori strada. Violento l’impatto sul selciato. Sul posto la Polizia di Stato (Commissariato di Sessa Aurunca e Polstrada), che ha chiuso le strade e sta verificando se lo scooter abbia toccato un’altra auto. Il conducente della vettura si è fermato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scooter finisce fuori strada: morti carabiniere e fidanzata

