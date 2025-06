Scontro tra un autobus e una macchina | un uomo in ospedale

Una mattinata di paura a Casteldarne, in provincia di Bolzano, dove un grave incidente tra autobus e auto ha messo in allerta la comunità. Per fortuna, nessuna vittima, ma il conducente dell’auto, un uomo di 79 anni, è rimasto lievemente ferito e trasportato in ospedale. Un episodio che ricorda quanto sia importante rispettare le regole sulla strada per tutelare la sicurezza di tutti.

Momenti preoccupanti nella mattinata di lunedì 23 giugno a Casteldarne, in provincia di Bolzano, dove un brutto incidente ha coinvolto un’automobile e un autobus. Fortunatamente non sono state registrate vittime ma il conducente alla guida della macchina (79 anni) è rimasto lievemente ferito. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Scontro tra un autobus e una macchina: un uomo in ospedale

In questa notizia si parla di: macchina - autobus - scontro - uomo

IA, Nicolini “Importante formare l’uomo che sta dietro la macchina” - In un mondo sempre più automatizzato, è cruciale investire nella formazione dell'individuo che opera dietro la tecnologia.

Questa sera una donna di 78 anni è morta in un incidente tra un'auto e un autobus La vittima era a bordo della macchina che nello schianto si è ribaltata su un lato. Vai su Facebook

Bolzano, scontro tra un autobus e una macchina: un uomo in ospedale; Incidente a Roma: scontro tra auto e bus Atac, morto 44enne; Scontro sulla provinciale tra un'auto e un bus di linea con a bordo 20 persone: due feriti in ospedale.

Scontro tra due auto sulla A19, una macchina vola dal cavalcavia, 3 feriti, tratto chiuso - Drammatico incidente stradale sulla A19, nel tratto tra gli svincoli del Dittaino e Mulinello, nell’Ennese, tra due auto, una Jaguar ed una Fiat Punto. Scrive vivienna.it

Scontro auto - moto sulla statale: un centauro di 56 anni trasportato in ospedale in codice rosso - La macchina esce dal parcheggio e urta la moto, che finisce a terra, con il centauro che cade violentemente sull'asfalto. Riporta ildolomiti.it