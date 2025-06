Scontro tra moto e auto morti due giovani fidanzati nel casertano

Tragedia nel Casertano: due giovani fidanzati, un carabiniere di soli 23 anni e la sua amata di 22, hanno perso la vita in un terribile incidente tra moto e auto. Un dramma che scuote la comunità e ci invita a riflettere sulla fragilità della vita. In un attimo, tutto può cambiare: il loro sorriso si è spento troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile.

(Adnkronos) – Due giovani fidanzati sono morti oggi in uno scontro tra moto e auto sulla strada provinciale, nel Casertano. A perdere la vita un giovane carabiniere di 23 anni e la fidanzata di 22, entrambi di Sessa Aurunca.  I due viaggiavano in sella ad una moto che si è scontrata frontalmente con una automobile .

