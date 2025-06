Scontro tra due auto nella notte a Roma | un morto e quattro feriti in codice rosso

Una notte drammatica a Roma: un violento scontro tra due auto in via Castel di Leva ha causato un morto e quattro feriti in codice rosso. La tragica vicenda evidenzia quanto la sicurezza stradale sia ancora una sfida da affrontare con attenzione e responsabilità . Mentre le indagini sono in corso, riflettiamo sull'importanza di rispettare le regole e prevenire tragedie come questa, affinché la strada diventi un luogo più sicuro per tutti.

Un morto e quattro feriti sono la conseguenza di un incidente stradale accaduto a Roma, in via Castel di Leva, area sud della Capitale. Lo scontro è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì (23 giugno) tra una Renault Megane, con quattro persone a bordo, e una Fiat Panda. Ad avere la peggio è stato il conducente della seconda vettura, un 41enne italiano deceduto poco dopo l'impatto, mentre gli altri sono ricoverati in codice rosso al Sant'Eugenio e al Policlinico di Tor Vergata. Intanto, continuano le indagini del gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale per ricostruire la dinamica.

