Scontro sull’Appia tra auto e moto un ferito a Castel del Lago

Uno scontro violento tra un'auto e una moto si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la Statale Appia a Castel del Lago, causando un ferito e mobilitando immediatamente le forze dell'ordine. La dinamica dell’incidente sta ancora emergendo, ma l’intervento dei Carabinieri ha già preso in carico la situazione. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa tragica collisione che ha scosso il territorio.

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17:00, lungo la Strada Statale Appia, nel tratto che attraversa il territorio di Castel del Lago, nel comune di Venticano. L'intervento dei Carabinieri Secondo quanto comunicato dai Carabinieri della stazione di.

