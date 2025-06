Scontro frontale sulla Casilina tra Roccasecca e Colfelice | ferito il conducente di una Fiat 500

Un altro grave incidente scuote la Casilina tra Roccasecca e Colfelice: questa mattina, una Fiat 500 è rimasta coinvolta in uno scontro frontale, lasciando il conducente ferito. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Pontecorvo. Un evento che ricorda quanto sia fondamentale mantenere la massima attenzione alla guida. La sicurezza sulle nostre strade deve essere una priorità per tutti.

