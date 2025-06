Scontro frontale sulla Casilina tra Roccasecca e Colfelice | ferite sei persone compreso un bambino

Un altro drammatico incidente lungo la Casilina tra Roccasecca e Colfelice scuote la comunità: sei persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un violentissimo scontro frontale. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma il bilancio si fa già drammatico. La strada, come spesso accade, si trasforma in un teatro di emergenza, ricordandoci l'importanza della massima prudenza alla guida.

Ancora un incidente lungo la strada regionale Casilina, nel tratto compreso tra Roccasecca e Colfelice dopo quello dei giorni scorsi. Nella tarda mattinata di oggi, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, una Fiat 500 si è scontrata.

Scontro frontale sulla Casilina tra Roccasecca e Colfelice: ferito il conducente di una Fiat 500 - Un altro grave incidente scuote la Casilina tra Roccasecca e Colfelice: questa mattina, una Fiat 500 è rimasta coinvolta in uno scontro frontale, lasciando il conducente ferito.

