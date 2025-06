Scontro fatale con un' auto | addio al dott Cambiati stimatissimo medico anestesista

Una tragica perdita scuote il cuore della comunità: il dottor Alessandro Cambiati, stimato anestesista e amato professionista, ha perso la vita in un incidente mentre pedalava. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo in ospedale e nel Frignano, suscitando dolore e incredulità. Uomo di grande umanità e dedizione, Cambiati rimarrà nel ricordo di tutti come esempio di passione e altruismo, e il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto.

Ha destato profonda commozione all’Ospedale di Pavullo e in tutto il Frignano la morte del dottor Alessandro Cambiati, conosciutissimo e amatissimo ex medico anestesista. Cambiati ha perso la vita ieri nel tardo pomeriggio, poco dopo le 19.30, mentre stava pedalando sulla sua bicicletta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Scontro fatale con un'auto: addio al dott. Cambiati, stimatissimo medico anestesista

