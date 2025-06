Scontro Al Bano – Romina Power sul concerto in Russia | ‘Coltellata mediatica dalla madre dei miei figli’

Lo scontro tra Al Bano e Romina Power infiamma il mondo della musica italiana, dopo il concerto di Al Bano a San Pietroburgo. La cantante ha preso le distanze, definendo la performance “scelta inopportuna”, alimentando un acceso dibattito pubblico. Un confronto che mette in luce tensioni e opinioni divergenti tra i due artisti, ancora una volta protagonisti di un capitolo di grande attualità e passione. La vicenda promette ulteriori sviluppi nella scena musicale e sociale italiana.

Al Bano canta in Russia, Romina Power si dissocia: 'Scelta inopportuna'. È scontro a distanza tra Al Bano e Romina Power. L'ex coppia d'oro della musica italiana è tornata al centro del dibattito dopo il concerto che Al Bano ha tenuto a San Pietroburgo, nell'ambito del Forum Economico Internazionale. Romina, con una storia su Instagram, ha preso le distanze: " Mi dissocio dalla canzone Felicità cantata in Russia. Non era né il luogo né il momento". Il commento di Al Bano: "Una coltellata". La reazione di Al Bano non si è fatta attendere. In un'intervista telefonica ha definito le parole della ex moglie "una coltellata mediatica".

