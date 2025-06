Sconti freschi sul Google Store per quasi tutti i Pixel tra ribassi e accessori in regalo

Scopri le novità imperdibili del Google Store: sconti freschi su quasi tutti i modelli Pixel, dai classici Pixel 8a e 9a alle versioni più avanzate come Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL. Con offerte irresistibili e accessori in regalo, è il momento perfetto per aggiornare il tuo smartphone e vivere un'esperienza Google senza paragoni. Non lasciarti sfuggire queste opportunità: il futuro è a portata di mano!

Il Google Store accoglie nuove offerte: ci sono Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9a e Pixel 8a con sconti e accessori in regalo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Sconti freschi sul Google Store per (quasi) tutti i Pixel, tra ribassi e accessori in regalo

In questa notizia si parla di: pixel - sconti - google - store

Partono le nuove offerte del Google Store: fino a 250 euro di sconto sui Pixel - Le nuove offerte del Google Store sono qui e promettono di far brillare gli occhi agli appassionati di tecnologia! Fino a 250 euro di sconto sui modelli Pixel 9, 9 Pro e 9a non è un’occasione da perdere.

Chi pensa che Gemini sia l'unica IA di Google si perde degli strumenti fantastici e molto più potenti. Nel video di oggi ne abbiamo analizzati 3 che vi faranno dimenticare Gemini stesso: guardare per credere! Vai su Facebook

Sconti freschi sul Google Store per (quasi) tutti i Pixel, tra ribassi e accessori in regalo; Google Store: sconto extra del 20% su molti dispositivi con codice SUMMERSALE; Google Store: l'estate dei grandi sconti. Aggiungi il codice ''SUMMERSALE'' e avrai il 20% di sconto.

Google Store: sconti immediati fino a 300€ su Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e Pixel 8a! Ecco come averli - Il Google Pixel 9, originariamente proposto a partire da 899 euro, in promozione costa 699 euro, con uno sconto immediato di 200 euroapplicato al checkout sul Google Store Italia. Secondo hwupgrade.it

Follia sul Google Store: sconto extra -20% su tutto con questo codice sconto! - Nuova promozione estiva per il Google Store, che solo per 3 giorni mettere in sconto tutto con un ribasso del 20%. Segnala smartworld.it