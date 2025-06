Scocca l’ora della verità. Bugetti davanti al gip per dribblare le accuse.

L’attesa è finita: davanti al giudice si svelano le carte, tra tensioni e speranze di un epilogo chiarificatore. Oggi, a Firenze, Ilaria Bugetti e Riccardo Matteini Bresci affrontano l’interrogatorio che potrebbe cambiare il corso delle loro vite pubbliche e private. La verità sta per emergere, e il futuro di tutti dipende da questa cruciale udienza.

Firenze, 23 giugno 2025 – È scoccata l’ora della verità. Stamani davanti al gip del tribunale di Firenze, Alessandro Moneti, si siederanno per l’interrogatorio preventivo l’ormai ex sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, e l’imprenditore tessile Riccardo Matteini Bresci. Un appuntamento atteso da dieci giorni, cioè da quando Bugetti (assistita dall’avvocato Nicola Badiani) e Matteini Bresci (difeso da Pier Matteo Lucibello) hanno ricevuto l’avviso di garanzia. I due sono accusati di corruzione e quello di oggi è senza ombra di dubbio il momento più importante di questa fase dell’inchiesta. Tra gli scenari possibili, il giudice potrebbe rilevare la sussistenza dei ’gravi indizi’ e ritenere necessaria l’applicazione delle misure cautelari così come richieste dai pubblici ministeri Antonino Nastasi, Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli. 🔗 Leggi su Lanazione.it