Schopenhauer e l’Apocalisse tra Covid guerre e 11 settembre

Forse, al contrario, ci ammonirebbe con il suo pessimismo radicale, ricordandoci che la sofferenza e il dolore sono l'essenza stessa della vita, e che soltanto riconoscendo questa verità possiamo sperare di trovare un senso nel caos contemporaneo.

Il secolo si è dischiuso come una ferita, e il suo sanguinamento non si è ancora arrestato. Dall’11 settembre al Covid-19, fino ai venti guerrafondai che soffiano in ogni angolo del globo, l’umanità pare immersa in un sogno febbrile – o meglio, in un incubo meccanico, senza sveglia. In questo scenario grottesco e crudele, cosa direbbe Arthur Schopenhauer? Che parole userebbe per commentare l’agonia silenziosa del mondo moderno? Forse nessuna. O forse solo una: sofferenza. Il mondo come orrore e rappresentazione. Schopenhauer, sacerdote involontario del pessimismo assoluto, aveva compreso ciò che noi ancora fingiamo di ignorare: la realtà non è né buona né redimibile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Schopenhauer e l’Apocalisse tra Covid, guerre e 11 settembre

