Schlein sfida Meloni | Non sia vassalla di Trump riporti l’Ue ai tavoli negoziali

In un momento cruciale per la politica europea e internazionale, Schlein lancia una sfida diretta a Meloni: essere meno vassalla di Trump e riportare l’UE ai tavoli negoziali. Mentre Meloni si appresta ad intervenire in Aula prima del vertice Nato, le tensioni sulle strategie europee e le alleanze si fanno più intense. La partita è aperta: quale sarà il vero peso dell’Italia nel panorama globale?

Meloni oggi è attesa in Aula per le dichiarazioni in vista del vertice della Nato del 24 giugno, ma non è escluso che la discussione si concentri principalmente sul Medio Oriente. Schlein ha voluto chiedere a Meloni di essere chiarissima nelle sue parole, senza avere timore di infastidire il presidente Usa, Donald Trump. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Schlein sfida Meloni: “Non sia vassalla di Trump, riporti l’Ue ai tavoli negoziali”

In questa notizia si parla di: meloni - schlein - sfida - vassalla

Sondaggi politici, in crescita solo Fratelli d’Italia e Pd: continua la sfida tra Meloni e Schlein - Nella settimana che precede le elezioni comunali e i referendum su lavoro e cittadinanza, i sondaggi politici evidenziano un incremento dei consensi per Fratelli d’Italia e il PD.

Schlein attacca Meloni: Si chieda perché da Trump c'era solo lei e l'Ue non sia stata coinvolta; 'Maranza' del nord a Napoli? Borrelli, sfida inquietante; Direzione nazionale del Partito Democratico – La relazione di Elly Schlein (VIDEO).

Schlein: basta subalternità agli Usa, Meloni non ci trascini in guerra - Meloni dica con chiarezza che non concede le nostre basi per sostenere un conflitto che la comunità internazionale deve fermare ... Secondo partitodemocratico.it

Schlein: “Sfido la premier, basta subalternità agli Usa: non ci trascini in guerra” - Parla la segretaria del Pd che ieri mattina ha chiamato la presidente del Consiglio. Si legge su repubblica.it