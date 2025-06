Schlein affonda Meloni sul tema sanità | Il 5% per le spese militari sarà il colpo di grazia

Nel cuore del dibattito politico, Elly Schlein si prepara a sfidare Meloni su un tema cruciale: la sanità italiana. Con decisione e determinazione, la leader democratica mette sul tavolo le sue critiche al progetto di spesa militare, sottolineando come il 5% potrebbe rappresentare il colpo di grazia per un settore già fragile. Una mossa che promette di scuotere gli equilibri e riaccendere il confronto nel paese.

Elly Schlein credeva di aver fatto breccia nella coltre dura rappresentata dal Presidente del Consiglio. La telefonata di 20 minuti che ieri ha interessato le due leader sembrava il primo passo in avanti per una collaborazione che almeno su un tema così importante, come quello della guerra, avrebbe dato i frutti sperati. I sogni della . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Schlein affonda Meloni sul tema sanità: “Il 5% per le spese militari sarà il colpo di grazia”

In questa notizia si parla di: schlein - tema - affonda - meloni

Meloni “Invio truppe in Ucraina non è più un tema di discussione” - L'invio di truppe in Ucraina da parte di Meloni non è più oggetto di discussione, confermando la sua opposizione a questa misura.

Si è concluso il summit dei leader del G7 a Kananaskis, in Canada. Un vertice “particolarmente importante e complesso”, lo ha definito Meloni. Dalla crisi tra Iran e Israele alla situazione a Gaza e in Ucraina, fino alle trattative sui dazi con Trump, la premier ha t Vai su Facebook

Fine vita, Schlein: “Pd per dialogo”. Englaro: “Meloni vicino a Berlusconi che voleva bloccare iter”; Schlein affonda il Pd al 22,3%. Meloni continua a crescere; Meloni affonda Schlein e Macron in un colpo | .it.

Crollo, Schlein a Meloni: agiamo insieme - anche su questo tema da parte del Pd c'è la disponibilità ad "abbandonare lo scontro con la premier Meloni". Riporta rainews.it

Meloni preferisce Schlein come sua avversaria diretta - È un segno del fatto che Meloni, almeno sul piano mediatico, preferisce confrontarsi con Schlein, che considera ... Secondo ilpost.it