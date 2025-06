Schlein a Meloni | volevi fare pontiera ma Trump ha abbattuto ponte

Nel vivace scenario politico internazionale, Elly Schlein accusa Giorgia Meloni di scontrarsi con ostacoli imprevisti. La segretaria del PD sottolinea come le ambizioni di creare un ponte tra Stati Uniti e UE siano state infrante, non da semplici intemperie, ma da decisioni di Trump che hanno fatto crollare il progetto. Un commento che invita a riflettere sulle complesse dinamiche tra poteri globali e alleanze europee, mettendo in evidenza le sfide quotidiane di una politica in evoluzione.

Roma, 23 giu. (askanews) – “Lei voleva fare da pontiera tra Stati uniti e l’Unione europea, ma quel ponte l’ha giĂ fatto crollare Trump”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein durante la dichiarazione di voto al termine del dibattito sul Consiglio europeo, rivolgendo alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Trump ha cancellato quell’ambizione “prima con la sua guerra commerciale dei dazi, poi umiliando l’Ucraina – che invece dobbiamo continuare a sostenere – poi, strizzando l’occhio a Putin, ora bombardando l’Iran dietro a Netanyahu, con rischio di aprire un conflitto su scala globale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

