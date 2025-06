Schlein a Meloni | Non ha mai nominato i responsabili della crisi in Medio Oriente Trump e Netanyahu

Nel vivace dibattito politico italiano, spicca il silenzio di Schlein su chi sono i veri responsabili della crisi in Medio Oriente, mentre Meloni rimane silente su Trump e Netanyahu. La questione si fa sempre piĂą intricata: Trump, trascinato in guerra da Netanyahu, ha agito senza rispettare le procedure costituzionali americane, suscitando critiche bipartisan. Un tema cruciale che invita a riflettere sulle responsabilitĂ delle leadership internazionali e sulle sfide di un mondo sempre piĂą complesso.

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2025 “Lei è riuscita a fare la sua intera relazione senza nominare direttamente i suoi responsabili Trump e Netanyahu. Trump si è fatto trascinare in guerra da Netanyahu e ha agito senza il coinvolgimento del Congresso americano, come invece impone la Costituzione americana e come hanno contestato in maniera bipartisan sia parlamentari democratici che repubblicani.” Così la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein durante le dichiarazioni di voto alla Camera. Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it