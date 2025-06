Schlein a Meloni | Dica chiaramente che l’Italia non consentirà l’uso delle basi militari Usa

Elly Schlein, segretaria del Pd, ha sottolineato con fermezza che l’Italia non tollererà l’utilizzo delle basi militari statunitensi sul suo territorio, chiedendo chiarezza e fermezza sulla posizione nazionale. “L’Italia si farà rispettare e manterrà la sua indipendenza strategica,” ha dichiarato, ribadendo l’importanza di una politica estera basata sulla diplomazia e sulla tutela degli interessi italiani. La questione rimane centrale nel dibattito europeo e nazionale.

“Ha detto che lavorerete per la soluzione diplomatica, ma noi pretendiamo una parola di chiarezza sul futuro che oggi ci ha negato: dica chiaramente che l’Italia non si farà trascinare nella guerra e non consentirà l’uso delle basi militari Usa sul territorio nazionale”. Così la segretaria Pd, Elly Schlein, in Aula durante dichiarazioni di voto, dopo le comunicazioni della premer alla Camera in vista del Consiglio europeo. “Apprezzo che abbia parlato di negoziati, ma allora non capisco perché non dite a Trump che ha sbagliato e perché non riesce già ora a dire che non sosterrete il suo impegno militare?”, si chiede la segretaria dem. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Schlein a Meloni: “Dica chiaramente che l’Italia non consentirà l’uso delle basi militari Usa”

