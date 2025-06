Schiuma Party sul superyacht Koru | Jeff Bezos e Lauren Sanchez si divertono aspettando le nozze dell’anno

Sul lussuoso superyacht Koru, Jeff Bezos e Lauren Sanchez si concedono un'esperienza di pura esclusività, tra schiuma party e momenti di relax, in attesa delle grandi nozze. Mentre proteste ambientali scuotono l’evento, la coppia si gode il mare croato e i festeggiamenti privati. Tra glamour e tensione, tutto è pronto per il loro sì: un matrimonio che promette di essere indimenticabile. Ma cosa riserveranno le prossime ore?

Tra le proteste di Greenpeace e gli appelli 'pacifici' del sindaco Zaia, le 'nozze dell'anno' si avvicinano: dal 26 al 28 giugno, il miliardario Jeff Bezos e la futura moglie Lauren Sanchez pronunceranno il fatidico 'Sì' e celebreranno l'unione con oltre 250 invitati. Intanto, i due si rilassano e si divertono in Croazia. Party per il figlio di Lauren Sanchez? – I due futuri sposi, intanto, hanno deciso di 'rilassarsi' al mare. A bordo del superyacht Koru da oltre 500 milioni di dollari, Jeff Bezos e Laura Sanchez hanno iniziato i festeggiamenti con uno " Schiuma Party ". Proprio sul lussuosissimo yacht su cui si era consumata la proposta di matrimonio, i due si sono divertiti in compagnia di amici e familiari al largo dell'isola di Cherso in Croazia.

Jeff Bezos e Lauren Sànchez: matrimonio a Venezia tra hotel e yacht di lusso. Ma monta la protesta dei cittadini, di ambientalisti ed ecologisti - Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia sta facendo scalpore: tre giorni di festeggiamenti con yacht di lusso, hotel esclusivi e un investimento di circa dieci milioni di euro, suscitando proteste di ambientalisti e cittadini preoccupati per l'impatto ambientale.

