Schifani incontra il nuovo prefetto Pietro Signoriello

rafforzare la collaborazione tra le istituzioni per garantire sicurezza e sviluppo nel territorio catanese. Durante l'incontro, sono stati affrontati temi chiave come la sicurezza pubblica, la lotta alla criminalità e le future strategie di intervento, sottolineando l’impegno comune nel promuovere un ambiente più stabile e prospero per i cittadini siciliani.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto questa mattina a Palazzo d’OrlĂ©ans il nuovo prefetto di Catania, Pietro Signoriello, in occasione di una visita istituzionale. L’incontro si è svolto in un clima cordiale e costruttivo, confermando la volontĂ condivisa di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Schifani incontra il nuovo prefetto Pietro Signoriello

