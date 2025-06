schianto mostruoso sulla statale dramma per daniele di 31 anni

Un drammatico schianto sulla statale vicino al Lago Maggiore ha sconvolto la comunità: due motociclisti, entrambi sui trent’anni, si sono scontrati in circostanze ancora da chiarire, causando una perdita umana gravissima. La tragedia, avvenuta nel primo pomeriggio di sabato 21 giugno, ha visto uno dei centauri perdere la vita in ospedale. La dinamica dell’incidente rimane sotto indagine, ma il dolore permea già le strade e i cuori coinvolti.

