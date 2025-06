Schianto mostruoso auto contro bar | morto politico del Pd 

tra i più drammatici degli ultimi tempi ha sconvolto il paese: un incidente devastante ha coinvolto un’auto che, per motivi ancora da chiarire, si è schiantata contro il bar del paese, provocando dolore e sgomento tra gli abitanti. Una tragedia che ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un istante e l’importanza di essere uniti nei momenti di crisi. Verso le 19 di sabato, un evento...

Era un normale pomeriggio d’estate, di quelli che si passano tra risate e chiacchiere con gli amici al bar del paese. Al Chioschetto di Poggio alla Lastra, il sole scaldava l’aria e i cuori dei presenti. Ma il destino aveva in serbo altro. In un attimo, il cielo sereno si è oscurato da una tragedia che ha spezzato la vita di Gabriele Nuzzolo e ha lasciato un segno indelebile nella piccola comunità di Santa Sofia. Verso le 19 di sabato, un evento inaspettato ha sconvolto la quiete del borgo. Un SUV è apparso dal nulla, travolgendo il gruppo di amici senza preavviso. L’impatto è stato fatale per Gabriele, mentre i suoi compagni sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it