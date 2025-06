Schianto frontale moto-scooter due giovani feriti

Un incidente frontale tra moto e scooter scuote Quinto: due giovani feriti ma fortunatamente in modo non grave. L'impatto, avvenuto in via Majorana intorno alle 11.30 di lunedì 23 giugno 2025, ha mobilitato rapidamente le ambulanze della Croce Verde, prontamente intervenute per soccorrere i feriti. La scena ci ricorda quanto sia importante mantenere la prudenza sulla strada e rispettare le norme di sicurezza.

Due giovani sono rimasti feriti, per fortuna in modo non grave, in seguito a uno scontro tra una moto e uno scooter, avvenuto in via Majorana a Quinto intorno alle 11.30 di lunedì 23 giugno 2025. Sul posto sono giunte subito due ambulanze della Croce Verde di Quinto, la cui sede si trova.

In questa notizia si parla di: moto - scooter - giovani - feriti

