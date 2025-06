Schianto davanti all’amico ora lotta tra la vita e la morte

Un tragico incidente scuote Bucine: un 17enne è gravemente ferito, fighting tra vita e morte dopo uno schianto in moto. La comunità si stringe attorno alla famiglia, mentre si indaga sulle cause di un incidente che ha sconvolto tutti. È un richiamo alla prudenza e alla responsabilità su strada, un appello a non sottovalutare mai i pericoli della guida. La vicenda ci ricorda quanto ogni momento possa cambiare il corso delle nostre vite.

Bucine (Arezzo), 23 giugno 2025 – E' in fin di vita all'ospedale Le Scotte di Siena il 17enne vittima, sabato poco prima delle 20, di un incidente in moto in via San Salvatore nel centro abitato di Bucine. Residente nella frazione di San Leolino, il ragazzo stava percorrendo la strada in direzione del paese quando, per cause in corso di accertamento, magari per la velocità o una semplice distrazione, dopo aver superato un dosso presente nella via, ha perso il controllo della sua due ruote finendo per battere violentemente la testa sull'asfalto procurandosi così ferite molto profonde. Ad assistere alla scena un amico, anch'esso su di una moto, che ha subito capito la gravità del sinistro allertando i soccorsi e anche gli infermieri presenti nella vicina casa di riposo.