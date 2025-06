Schiacciato da una lastra di marmo in una cava a Botticino | grave un operaio di 52 anni

Un gravissimo incidente sul lavoro scuote Botticino, Brescia, questa mattina. Un operaio di 52 anni è rimasto ferito in modo serio dopo essere stato schiacciato da una lastra di marmo in una cava, evidenziando ancora una volta i rischi insiti in questo settore. La dinamica rimane da chiarire, ma i soccorsi sono già all’opera per salvargli la vita e garantire giustizia e sicurezza futura.

Brescia, 23 giugno 2025 – Grave infortunio sul lavoro questa mattina a Botticino, in provincia di Brescia. Intorno alle 10 in una cava in via del Marmo un operaio di 52 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una lastra di marmo. Ancora da capire la dinamica che ha portato un grosso masso a travolgere parzialmente l'uomo. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi: ambulanza ed elisoccorso, che ha trasportato l’uomo, in condizioni gravi, in ospedale. E poi anche l’Ats Brescia, i carabinieri di Brescia, i vigili del fuoco, personale della Prefettura. È il secondo grave incidente sul lavoro della giornata di oggi in Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schiacciato da una lastra di marmo in una cava a Botticino: grave un operaio di 52 anni

