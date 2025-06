Scende e non tira il freno a mano camion travolge il furgone delle Poste

Un incidente imprevisto ha coinvolto un camion e un furgone delle poste a Roè Volciano, evidenziando quanto la distrazione possa essere rischiosa sulla strada. Per fortuna, nessuna grave conseguenza, ma l’episodio serve come monito sull’importanza di mantenere attenzione e prudenza alla guida. La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa di tutti, e ogni attimo di distrazione può fare la differenza…

Un attimo di disattenzione è bastato per provocare un incidente che, per fortuna, non ha avuto conseguenze gravi. È successo lunedì mattina a Roè Volciano in via Montecovolo, la strada che collega la Sp 116 – la Provinciale che sale in Val Sabbia – con via Missana, dove c'è lo stabilimento della.

