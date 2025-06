Scatto foto come quelle dell’800 con una macchina progettata in 3d

Tra gli appassionati del Cinema Ritrovato, Alessandro Genovese si distingue per la sua creatività e passione tecnica: ha progettato e costruito da sé una macchina fotografica in stile Ottocento, modellata in 3D. Un mix di storia e innovazione che affascina tutti gli amanti del vintage e della tecnologia. Venite a scoprire questa straordinaria creazione fino a martedì 24 giugno sera in piazzetta Pasolini, accanto a una star del festival. Non perdere questa fantastica occasione di ammirare l'arte dell'ingegno.

Bologna, 23 giugno 2025 – Tra le persone del Cinema Ritrovato, che spesso, visto il look retrò, sembrano uscite da un film restaurato, c’è in questi giorni anche Alessandro Genovese che ha costruito da sé una macchina fotografica come quelle di fine Ottocento. E la cosa interessante è che l’ha progettata in 3d. Lo trovate fino a martedì 24 giugno sera in piazzetta Pasolini, proprio di fianco a una star protagonista del festival da anni, il proiettore a lampada a carbone. Alessandro Genovese, 35 anni, foto-giornalista ma anche artista, è arrivato da Napoli mesi fa a Bologna e si è fermato perché se n’è innamorato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Scatto foto come quelle dell’800 con una macchina progettata in 3d”

