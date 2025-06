Scatta la rappresaglia di Teheran | attacchi contro le basi americane in Qatar Iraq e Siria

La tensione tra Iran e Stati Uniti si intensifica: dopo le recenti operazioni contro gli impianti nucleari, Teheran ha risposto con una serie di attacchi mirati alle basi americane in Qatar, Iraq e Siria. La minaccia di rappresaglie imminenti si è concretizzata, scuotendo la regione e aumentando il rischio di escalation militare. Questa escalation segna un momento cruciale in un delicato equilibrio di potere e mette in evidenza la volatilità della situazione nel Medio Oriente.

Dopo contro gli impianti nucleari iraniani, gli Stati Uniti si attendevano una rappresaglia entro due giorni. Lo avevano riferito due alti funzionari di Washington, citati dalla Reuters. Fox News aveva rilanciato, riportando di una minaccia di un attacco «imminente» alla base americana di Al Udeid, in Qatar. Che, sede dello Us Central Command, è la più grande del Medio Oriente e ospita oltre 10 mila soldati. E così è stato: come riporta Axios, i pasdaran hanno lanciato almeno 10 missili balistici contro la base statunitense. Visto il probabile raid di Teheran, come «parte di una serie di misure precauzionali adottate in base agli sviluppi nella regione», Doha aveva chiuso lo spazio aereo «al fine di garantire la sicurezza di cittadini, residenti e visitatori».

