Scatta la fase di attenzione per gli incendi boschivi | Carabinieri forestali operativi tutti i giorni

Con l’arrivo della stagione più a rischio, scatta la fase di attenzione per gli incendi boschivi in Emilia-Romagna. I Carabinieri Forestali e le autorità sono in prima linea, operativi quotidianamente per prevenire e contrastare ogni minaccia. La sicurezza del nostro patrimonio verde dipende anche dalla nostra responsabilità: scopri come contribuire a proteggere il territorio e vivere in un ambiente più sicuro.

Inizia la ‘fase di attenzione’ verso gli incendi boschivi in tutte le province dell’Emilia-Romagna. Il provvedimento - emanato dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, d’intesa con la Direzione regionale dei Vigili del fuoco, il Comando Regione Carabinieri. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Scatta la fase di attenzione per gli incendi boschivi: Carabinieri forestali operativi tutti i giorni

In questa notizia si parla di: fase - attenzione - incendi - boschivi

Da oggi inizia la fase di attenzione per gli incendi boschivi - Da oggi, lunedì 23 giugno, l’Emilia-Romagna entra nella fase di attenzione per gli incendi boschivi. Una misura fondamentale, adottata per tutelare il nostro territorio e prevenire rischi imminenti.

Da domani (lunedì 23 giugno) e fino al 14 settembre 2025 sarà attiva la fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna: tutte le informazioni sul sito tematico https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/rischi-p Vai su Facebook

Incendi boschivi, dal 23 giugno al 14 settembre attiva la fase di attenzione su tutto il territorio regionale; Incendi boschivi, scatta la fase di attenzione in Emilia-Romagna: attive 18 pattuglie forestali al giorno; Comunicato Regione: Protezione civile. Oggi inizia la fase di attenzione per gli incendi boschivi: 18 pattuglie di Carabinieri forestali operativi ogni giorno in Emilia-Romagna, il 30 giugno apre la Sala operativa unificata permanente (Soup) nella sede dell'Agen.

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI NEL TERAMANO: CIRCOLARE DEL PREFETTO PER RAFFORZARE LA PREVENZIONE - TERAMO – In vista dell’imminente stagione estiva e del correlato aumento del rischio di incendi boschivi, il Prefetto Fabrizio Stelo ha emanato una circolare rivolta a Enti Pubblici e Territoriali, Fo ... Scrive abruzzoweb.it

Campagna antincendi boschivi, il Prefetto di Teramo chiede di intensificare la prevenzione - TERAMO – In vista dell’imminente stagione estiva e del correlato aumento del rischio di incendi boschivi, il Prefetto Fabrizio Stelo ha emanato una circolare rivolta a Enti Pubblici e ... Da ekuonews.it