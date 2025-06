Scatta il divieto temporaneo di balneazione a Gallico e Catona | c' è l' ordinanza del sindaco

A Gallico e Catona, la stagione balneare si ferma temporaneamente: l'ordinanza del sindaco vieta la balneazione dal 23 al 26 giugno 2025, per permettere lavori di manutenzione essenziali al depuratore di Gallico. Un intervento fondamentale che garantisce un mare più pulito e sicuro per tutti. Restate aggiornati e rispettate le disposizioni per contribuire alla tutela delle nostre coste.

Per consentire importanti lavori di manutenzione al depuratore di Gallico, da lunedì 23 giugno a giovedì 26 giugno 2025, scatterà il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di mare antistanti i lungomari di Gallico e Catona. L’intervento, richiesto dalla società Idrorhegion Scarl. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Scatta il divieto temporaneo di balneazione a Gallico e Catona: c'è l'ordinanza del sindaco

