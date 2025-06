Scandalo referti istologici otto medici indagati dai pm di Trapani | dieci i casi di pazienti

Tutto è nato da una delicata indagine che ha scosso il mondo medico di Trapani, coinvolgendo otto professionisti e mettendo sotto scrutinio dieci casi di pazienti. Un scandalo che solleva importanti domande sulla responsabilità e sulla cura dei pazienti, mentre la procura cerca di fare luce su un possibile ritardo nei referti che potrebbe aver compromesso la salute di chi si affidava alle cure mediche. La verità sta emergendo, e i prossimi sviluppi promettono di essere ancora più rivelatori.

Sono otto i medici indagati dalla procura di Trapani per il ritardo sui referti degli esami istologici. Sono stati notificati gli atti dell’ incidente probatorio richiesto dall’accusa, un atto per dieci pazienti per verificare se il ritardo ha interferito col decorso della malattia. Sull’inchiesta c’è il massimo riserbo, ma a vario titolo i reati contestati il concorso e l’omissione di atti d’ufficio, lesioni e omicidio colposo. Tutto è nato dalle denunce della professoressa di Mazara del Vallo, Maria Cristina Gallo. La donna aveva fatto un intervento di esportazione di cisti all’utero nel dicembre del 2023, subito dopo era stata rassicurata dai medici che si trattava di formazioni benigne e che l’esito dell’esame istologico avrebbe confermato questa ipotesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scandalo referti istologici, otto medici indagati dai pm di Trapani: dieci i casi di pazienti

