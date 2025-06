Scagliotti la finalissima San Donato in trionfo

L’energia e la passione hanno dominato la finalissima del Torneo ‘Cinzio Scagliotti’, un evento che ogni anno entusiasma e unisce giovani talenti e tifosi appassionati. Quest’anno, il San Donato Tavarnelle ha trionfato con determinazione, battendo 2-1 la Settignanese in una sfida emozionante. Un risultato che premia il lavoro di squadra e il talento dei nostri giovani calciatori, pronti a scrivere nuove grandi pagine del calcio giovanile italiano.

L’edizione 39 del Torneo ‘Cinzio Scagliotti’, organizzato dall’Audace Galluzzo, è stata vinta dal San Donato Tavarnelle che nella finalissima ha battuto 2-1 la Settignanese. Il torneo, riservato agli Esordienti 2013, ha vissuto un degno epilogo sia come gioco espresso in campo che nella bella cornice di pubblico. Per la squadra di mister Marco Martini hanno segnato Paoli e Taiuti, mentre la Settignanese era passata in vantaggio con una rete di Tarantelli. Questi in ordine alfabetico i giocatori del San Donato Tavarnelle: Brando Bruni, Vieri Calonaci, Carlo Cappelli, Giacomo Catarzi, Andrea Ghiandelli, Pietro Guarducci, Mattia Maremmi, Vittorio Morelli, Niccolò Nuzzi, Diego Paoli, Fabio Taiuti, Tommaso Tellini, Enea Vella. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scagliotti, la finalissima. San Donato in trionfo

