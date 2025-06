Savona viaggio a bordo della Ocean Viking | come funziona la nave e come si salvano i migranti | Video

Scopri il cuore delle operazioni di salvataggio a bordo della Ocean Viking, una nave simbolo di speranza e solidarietà. Attraverso le parole di Luisa Aldera, capo missione, ti immergerai nel funzionamento della nave, nei metodi di soccorso e nelle prime cure offerte ai migranti. Un video coinvolgente che svela come si salvano vite umane e si garantisce un’accoglienza umana e dignitosa, dimostrando il valore della compassione in mare.

Come funzionano il salvataggio, l’accoglienza e le prime cure raccontate dalla capo missione, Luisa Aldera. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Savona, viaggio a bordo della Ocean Viking: come funziona la nave e come si salvano i migranti | Video

