Saturnia Film Festival 2025 | annunciato il programma

Preparati a vivere un’esperienza cinematografica unica! L’ottava edizione del Saturnia Film Festival 2025 sta per arrivare, portando nel cuore della Maremma proiezioni, incontri e racconti d’autore in alcuni dei borghi più suggestivi. Promosso da ARADIA PRODUCTIONS e guidato dalla visionaria direzione artistica di un regista di talento, questo festival promette di sorprendere e coinvolgere appassionati e new entry. Non perdere l’occasione di scoprire il programma completo!

L’ottava edizione del Saturnia Film Festival scalda i motori: dal 30 luglio al 3 agosto 2025, l’appuntamento cinematografico itinerante tornerà a far vivere alcuni dei borghi più suggestivi della Maremma con proiezioni, incontri e racconti d’autore. Promosso dall’associazione culturale ARADIA PRODUCTIONS, con la presidenza di Antonella Santarelli e la direzione artistica del regista Alessandro Grande, il festival conferma la sua vocazione nel valorizzare il nuovo cinema di qualità, offrendo spazio e visibilità a talenti emergenti attraverso due sezioni competitive dedicate a lungometraggi e cortometraggi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

