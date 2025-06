Sassuolo e Modena il mercato riparte da qui

Il mercato del Sassuolo si infiamma: tra rinnovi, rivelazioni e possibili colpi, il club neroverde si prepara a rinforzare ogni reparto per affrontare una nuova stagione all’altezza delle aspettative. Le grandi manovre sono ormai alle porte, e la sfida più grande sarà consolidare una rosa competitiva. La stagione che si apre promette sorprese e diventare un vero banco di prova per il futuro del club.

In casa Sassuolo, all'avvicinarsi del 30 giugno che chiuderà la stagione in tutto e per tutto, il conto, oggi, dice che da mettere a posto c'è la difesa – con un portiere, un laterale destro, non meno di tre centrali – e che servono rinforzi anche in mediana, oltre che un centravanti, ammesso davvero, come sembra, che Pinamonti rientri per uscire subito, viste le ambizioni del giocatore e il mercato che ha. Le grandi manovre, in casa neroverde si faranno solo da fine mese in avanti, ma qualcosa si è già mosso, con due dei tre giocatori in scadenza – Toljan e Obiang – già partiti e con il terzo – Romagna – il cui futuro verrà scritto (forse) in settimana.

