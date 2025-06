Sarri | La mia squadra attuale non è come il Napoli del 2018 perché ha caratteristiche completamente diverse

Maurizio Sarri, fresco allenatore della Lazio, analizza con sguardo critico l’attuale situazione del calcio italiano, evidenziando come la mancanza di talento e di connessione tra club e Nazionale stia indebolendo il nostro movimento. La sua riflessione invita a riflettere sulle sfide e le potenzialità future del calcio tricolore, sottolineando che, se vogliamo tornare ai livelli di eccellenza, è necessario un cambiamento di prospettiva e strategia.

Maurizio Sarri, nuovo tecnico della Lazio, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport a proposito della mancanza di talento nel nostro Paese: «La verità è che non c’è più una grande connessione fra il movimento dei club e il movimento della Nazionale, lo penso da diversi anni. Non so quanti saranno i giocatori italiani elegibili per la Nazionale in Serie A, ma penso non più del 15-20%. Questo succede anche in altri campionati. Noi a livello di club negli ultimi anni abbiamo fatto bene: nel ranking Uefa un secondo posto due anni fa e un terzo posto quest’anno. Niente lascerebbe far pensare a una Nazionale che sta fuori per dodici anni dai Mondiali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it