Sarebbe un ritorno in biancoverde Attenzione anche a Cuccù e Vagnoni Castelfidardo senza mister Spunta il nome di Bolzan

Il mercato del Castelfidardo si infiamma con rumors e voci di grande rilievo, tra ritorni in biancoverde e nomi di prestigio pronti a sedersi sulla panchina. Mentre l’attesa si protrae a causa di un grave lutto che ha fermato gli aggiornamenti ufficiali, cresce l’incertezza e l’interesse intorno alle possibili scelte per la prossima stagione in D. Tra rumor e speranze, il futuro del club sembra ancora tutto da scrivere, con sorpresa finale in agguato.

Il valzer dei nomi di probabili allenatori che potrebbero guidare il Castelfidardo la prossima stagione in D prosegue. Neanche la penultima domenica di giugno ha portato notizie ufficiali in casa fidardense. Tutto rimandato a stasera, posticipato per un grave lutto che ha colpito il presidente Sarnari. Intanto spunta anche il nome di un mister molto conosciuto a Castelfidardo che si inserisce nella lista: quello dell’ex Ruben Dario Bolzan, in cerca del riscatto dopo una stagione sfortunata, e non per proprie colpe. Fino a dicembre ha guidato la Fermana in D, poi retrocessa, e poi da marzo ha cercato il miracolo salvezza sulla panchina dello United Riccione (girone D di D) che non è avvenuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sarebbe un ritorno in biancoverde. Attenzione anche a CuccĂą e Vagnoni. Castelfidardo senza mister. Spunta il nome di Bolzan

In questa notizia si parla di: castelfidardo - mister - spunta - nome

Castelfidardo celebra la stagione con mister Giuliodori: festa e futuro incerto - Castelfidardo si prepara a festeggiare la conclusione di una stagione ricca di successi con un rinfresco che segna il definitivo rompete le righe.

It would be a return in black and green. Also watch out for CuccĂą and Vagnoni. Castelfidardo without a coach. Bolzan's name pops up; Castelfidardo, si stringe per il mister. Intanto Nanapere va a Teramo.

Sarebbe un ritorno in biancoverde. Attenzione anche a Cuccù e Vagnoni. Castelfidardo senza mister. Spunta il nome di Bolzan - Il valzer dei nomi di probabili allenatori che potrebbero guidare il Castelfidardo la prossima stagione in D prosegue. Lo riporta sport.quotidiano.net

Castelfidardo, giorni tristi per Costantino Sarnari. Morta la sorella del presidente. Rinviata anche la scelta del mister - E’ venuta a mancare la sorella del presidente Costantino Sarnari, la signora ... Lo riporta msn.com