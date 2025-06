Sarah Gellar torna con Buffy | per far sentire i ragazzi meno soli

Sarah Michelle Gellar torna a farci sentire meno soli, portando un pezzo di nostalgia e coraggio al Filming Italy Sardegna Festival. Premi e applausi al Forte Village, dove è stata insignita dell'Icon Award, simbolo di un’icona intramontabile. E ora, l’attesa cresce: Buffy sta per tornare, rivitalizzata dal suo spirito forte e innovativo. Un ritorno che promette di emozionare nuove generazioni e fans di ieri, riscoprendo il potere della nostra eroina preferita.

Roma, 22 giu. (askanews) - Sarah Michelle Gellar è stata una delle ospiti piĂą applaudite in questa ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival. Al Forte Village le è stato consegnato il premio "Icon Award". E Gellar è proprio un'icona, visto che per tanti anni è stata la protagonista di "Buffy l'ammazzavampiri", la serie che ha avuto un successo incredibile tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila. E "Buffy" sta per tornare, con lei sempre protagonista, affiancata dalla giovane collega Ryan Armstrong, in un progetto rinnovato e condiviso con la regista Chloe Zaho che dovrebbe partire fra poco, come ha spiegato l'attrice: "I ragazzi di oggi sono molto isolati, trascorrono le loro giornate attaccati ai loro device, fuori dal mondo, guardano queste immagini ritoccate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sarah Gellar torna con "Buffy": per far sentire i ragazzi meno soli

