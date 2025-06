Sarabanda Celebrity | ospiti vip del 22 giugno 2025

Il 22 giugno 2025, Sarabanda Celebrity torna in prima serata su Italia 1, pronto a regalare emozioni e sfide spettacolari tra VIP pronti a mettere alla prova il loro talento musicale. Condotto da Enrico Papi, l’evento si propone di sorprendere con un mix di nostalgia e innovazione, mantenendo viva la magia del gioco originale. L’appuntamento si preannuncia imperdibile per gli amanti dei quiz e delle celebrities, offrendo una serata all’insegna del divertimento e della suspense.

Il 22 giugno 2025, il celebre quiz musicale Sarabanda Celebrity torna in prima serata su Italia 1, offrendo un appuntamento ricco di emozioni e sfide tra personaggi noti del mondo dello spettacolo. La trasmissione, condotta da Enrico Papi, ripropone la formula originale rivisitata in chiave moderna, mantenendo intatto lo spirito delle sfide rapide, delle hit da indovinare in pochi secondi e del tradizionale gioco finale 7×30. L’evento si distingue per la presenza di otto ospiti vip pronti a mettere alla prova le proprie capacità musicali e a intrattenere il pubblico con momenti di divertimento autentico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it