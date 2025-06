Sarabanda Celebrity le pagelle | Mariotto che sorpresa 8 Giusy Ferreri timidina 5

Nella serata di domenica 22 giugno, Italia 1 ha acceso i riflettori sulla quarta puntata di Sarabanda Celebrity, il divertente game show musicale con vip. Le pagelle dei protagonisti, tra sorprese e sorprese, hanno regalato momenti di suspense e divertimento, con giudizi che spaziano dall’8 di Mariotto alla timidezza di Giusy Ferreri, votata solo 5. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme!

Nella prima serata di Italia 1 di domenica 22 giugno è andata in onda la quarta puntata di Sarabanda Celebrity, nuova versione vip dello storico game show musicale condotto da Enrico Papi. Come sempre, due squadre di volti noti a darsi battaglia, maschi contro femmine come nella più tradizionale delle suddivisioni. Le voci d’usignolo Paola Iezzi, Nina Zilli, Asia Giusy Ferreri affiancate da Asia Argento contro i navigati musicisti Sal Da Vinci e Rosa Chemical e i volti televisivi Filippo Bisciglia e Guillermo Mariotto. A brillare, stasera è, inaspettatamente, Guillermo Mariotto mentre Giusy Ferreri arranca nel gioco e nella presenza scenica. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sarabanda Celebrity, le pagelle: Mariotto che sorpresa (8), Giusy Ferreri timidina (5)

In questa notizia si parla di: sarabanda - celebrity - mariotto - giusy

SARABANDA CELEBRITY: ENRICO PAPI RIPORTA SU ITALIA1 IL LEGGENDARIO GAME MUSICALE - Domenica 25 maggio su Italia 1 alle 21.20, ritorna “Sarabanda Celebrity,” il celebre game musicale condotto da Enrico Papi.

Domenica appuntamento con #SarabandaCelebrity. Le squadre saranno così composte: Guillermo Mariotto, Filippo Bisciglia, Sal Da Vinci e Rosa Chemical contro Paola Iezzi, Asia Argento, Nina Zilli e Giusy Ferreri. Vai su X

Oggi, 22 giugno 2025, torna in onda la quarta puntata di "Sarabanda Celebrity" su Italia 1, con Enrico Papi alla conduzione. Dopo una pausa per il calcio, il quiz musicale riapre le porte al divertimento con un cast stellare. In questa puntata, il team femminile, c Vai su Facebook

Sarabanda Celebrity, le pagelle: Mariotto che sorpresa (8), Giusy Ferreri timidina (5); Sarabanda Celebrity, le pagelle: Enrico Papi sfotte Mariotto (8) e Paola Iezzi lo stuzzica (7), Sal Da Vinci competitivo (4); Giusy Ferreri stasera a Sarabanda Celebrity, che fine ha fatto? Età, dove vive, il compagno, la figlia, il ten.

Sarabanda Celebrity, le pagelle: Enrico Papi sfotte Mariotto (8) e Paola Iezzi lo stuzzica (7), Sal Da Vinci competitivo (4) - Nella puntata del 22 giugno, tanti concorrenti importanti come Nina Zilli e Asia Argento per le donne e Mariotto e Sal Da Vinci per gli uomini: le pagelle ... Secondo libero.it

Sarabanda Celebrity, gli ospiti di stasera di Enrico Papi per la quarta puntata - Domenica 22 giugno 2025, torna in prima serata su Italia 1 Sarabanda Celebrity, il leggendario quiz musicale condotto da Enrico Papi. Riporta gazzetta.it