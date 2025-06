Sapori e design | show cooking alla Sgrevi per festeggiare l’arrivo dell’estate

Preparati a vivere un’esperienza unica tra gusto e stile: giovedì 26 giugno, la Sgrevi di Arezzo apre le sue porte per uno show cooking in terrazza, celebrando l’arrivo dell’estate e le ultime tendenze del design di interni. Un evento coinvolgente e innovativo che unisce sapori autentici a un’ispirazione estetica senza precedenti. La serata, aperta a tutti gli appassionati, ti aspetta per scoprire come il buon cibo e il design si incontrano…

Arezzo, 23 giugno 2025 – Uno show cooking in terrazza per festeggiare l’arrivo dell’estate e presentare le ultime frontiere del design di interni. L’iniziativa è promossa dalla Sgrevi che, alle 18.00 di giovedì 26 giugno, ospiterà nel proprio showroom in via Galvani un evento tra gusto, stile e innovazione, pensato per far vivere un’esperienza immersiva dove i sapori incontrano il design contemporaneo. La serata, aperta alla partecipazione libera e gratuita di ogni cittadino, sarà organizzata insieme all’azienda tedesca Neff e rappresenterà anche un’occasione di incontro per illustrare le nuove tecnologie per una cucina all’insegna di funzionalità, benessere ed efficienza energetica, con dimostrazioni pratiche e momenti di confronto con esperti del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sapori e design: show cooking alla Sgrevi per festeggiare l’arrivo dell’estate

