Sapori di mare | a Sperlonga il meglio dell’enogastronomia locale

incantevole borgo di Sperlonga. Questo evento, atteso ogni anno, celebra i sapori autentici del mare e le tradizioni locali, offrendo un’esperienza sensoriale unica tra gusti, profumi e arti. Un’occasione imperdibile per scoprire il meglio dell’enogastronomia di Sperlonga, dove ogni piatto racconta una storia e ogni momento diventa un ricordo indimenticabile. Non perdere l’appuntamento: il mare e il gusto ti aspettano!

Torna a Sperlonga, puntuale come ogni estate, una delle manifestazioni enogastronomiche più longeve "Sapori di Mare", iniziativa promossa da Sperlonga Turismo con il patrocinio del Comune di Sperlonga. Una rassegna che promuove la ricchezza enogastronomica, culturale e artigianale del.

