Santarcangelo il sindaco Sacchetti e l’assessora Garattoni in Corea del Sud per l' assemblea internazionale di Cittaslow

Santarcangelo vola in Corea del Sud: il sindaco Sacchetti e l'assessora Garattoni sono protagonisti dell'assemblea internazionale di Cittaslow a Wando. Tra incontri ufficiali e interventi di rilievo, la delegazione italiana si impegna a promuovere uno sviluppo sostenibile e il valore delle comunità slow. Un’opportunità unica per condividere best practice e rafforzare i legami tra le città del mondo: un passaggio fondamentale nel cammino verso un futuro più verde e umano.

Il sindaco Filippo Sacchetti e l'assessora allo Sviluppo sostenibile, Angela Garattoni, hanno partecipato nei giorni scorsi a momenti istituzionali, incontri ufficiali, nonché all’assemblea internazionale di Cittaslow nella contea di Wando in Corea del Sud. Tra gli interventi degli enti membri. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Santarcangelo, il sindaco Sacchetti e l’assessora Garattoni in Corea del Sud per l'assemblea internazionale di Cittaslow

