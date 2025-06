Santa Marinella due auto avvolte dalle fiamme | le cause sono incerte

Santa Marinella, 23 giugno 2025 – Un incendio misterioso ha devastato due auto nel Prato di Mare, lasciando l’intera zona sotto shock. I vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e prevenire ulteriori danni. Le cause dell’incendio rimangono ancora sconosciute, mentre indagini in corso cercano di fare luce su un episodio che ha sconvolto la comunità locale. Nell’incidente non ci sono...

Santa Marinella, 23 giugno 2025- I vigili del fuoco si sono recati nella località prato di mare in via dell’oceano Pacifico per l’ incendio di due autovetture per cause incerte, ancora da appurare. I due mezzi sono stati completamente avvolti dalle fiamme. I vigili del fuoco di cerveteri, prontamente giunti sul posto, hanno iniziato l’opera di spegnimento per far si che le fiamme non si propagassero sulle altre auto. Nell’incidente non ci sono persone coinvolte e non si è riscontrato nessun ferito. Sul posto i carabinieri di Civitavecchia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

