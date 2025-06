Sanremo le etichette discografiche avvertono la Rai | Se accettate questi rincari noi ci tiriamo indietro

Le etichette discografiche di Sanremo minacciano di tirarsi indietro se la Rai accetterà gli aumenti richiesti dal Comune, tra cui oltre 6 milioni di euro. Una decisione che potrebbe sconvolgere il festival e mettere a rischio la presenza degli artisti sul palco dell’Ariston. La questione si fa sempre più intricata, e il futuro del Festival sembra appeso a un filo sottile. La Rai è avvisata: il tempo delle scelte decisive si avvicina.

La Rai è avvisata. Se accetta la cifra chiesta nel bando dal comune sanremese, ovvero lo sgancio di oltre 6 milioni di euro le etichette discografiche, che già non guadagnano e vanno in negativo per portare i propri paladini sul palco dell’Ariston, potrebbero fare un passo indietro. Questa l’ipotesi, non tanto remota, denunciata su Fanpage dal Ceo di FIMI Enzo Mazza, sull’aumento della richiesta economica da parte del Comune. Su cui è netto: «Se la Rai accettasse, siamo pronti a tirarci indietro». Cosa e sopratutto quanto chiede Sanremo alla Rai. Nel bando fatto obbligatoriamente per assegnare la prossima edizione del Festival e a cui ha partecipato solo la tv di Stato il partner (quindi la Rai) deve «riconoscere un corrispettivo al Comune non inferiore a 6. 🔗 Leggi su Open.online