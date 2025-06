Sannio giudizi eccellenti per Aglianico del Taburno e Falanghina

Il Sannio si distingue ancora una volta nel panorama vinicolo italiano, conquistando giudizi eccellenti per l'Aglianico del Taburno e la Falanghina. I recenti rating ufficiali sono la testimonianza tangibile della crescita qualitativa dei vini DOCG e DOP di questa terra ricca di tradizione e passione. Un riconoscimento che rafforza la reputazione del Sannio come eccellenza enologica. Scopriamo insieme come questa regione stia scrivendo nuove pagine di successo nel mondo del vino.

Comunicato Stampa I rating ufficiali confermano la crescita qualitativa dei vini DOCG e DOP del territorio beneventano Il Sannio Consorzio Tutela Vini, in collaborazione con la sezione campana di Associazione Italiana Enologi, annuncia con soddisfazione i risultati delle recenti valutazioni.

