Sannino dopo il rientro da Israele incassa la fiducia di Antinoo Arcigay | Piena fiducia al presidente

Dopo il suo rientro da Israele, Antonello Sannino, presidente di Antinoo Arcigay Napoli, ha ricevuto il supporto e la fiducia del direttivo dell'associazione. La sua presenza al Pride, anche se poi annullato a causa delle tensioni internazionali, ha rafforzato il suo ruolo di leader impegnato e coraggioso. L'organizzazione esprime solidarietĂ e ribadisce la fiducia nel suo operato, dimostrando come la coesione e la determinazione siano fondamentali nei momenti di crisi.

Il direttivo Antinoo Arcigay Napoli esprime solidarietĂ e piena fiducia al presidente Antonello Sannino al centro delle polemiche dopo la sua presenza in Israele per il pride, poi saltato a causa dell'escalation della guerra contro l'Iran. L'attivista, dopo essere rimasto bloccato per diversi.

